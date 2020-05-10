اعتذر أسامة نبيه، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، لجماهير غزل المحلة، على تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي، بعد قوله أن قلبه لم يطاوعه لتسجيل الأهداف في شباك فريقه السابق الزمالك عندما كان لاعبًا بصفوف فريق غزل المحلة، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2001 – 2002.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" في الحقيقة عايز اتقدم باعتذاري الشديد لجماهير غزل المحلة مجلس إدارة ولاعبين، واعتذر للشارع المحلاوي، أنا كنت بصدد المداعبة فقط ولم يكن هناك أي نية للتخاذل ومعروف عني تربيتي، شرفت بارتداء قميص غزل المحلة، بدون خوض في التفاصيل لم يكن قصدي ما فهم، في النهاية أملك الشجاعة للاعتذار".

وأضاف:" ليس من العيب أن أعتذر عما قلته، دايما بيكون في مداعبات وأمور بتحدث في الملعب، الناس عرضت الفرص التي لاحت لي في هذه المباراة، والتي تثبت أنني كنت أتعامل بكل جدية وحزم في كل الفرص، لكن في النهاية أنا تقدمت باعتذاري، ونادي الزمالك ليس طرفًا في الأزمة".