حالة إيجابية ضمن مرضى العناية المركزة وسيتم نقلها إلى مستشفى حميات العباسية



قال محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، إن مستشفى الزهراء الجامعي شهد ظهور 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بنهاية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى عزل المصابين بمستشفى الأزهر التخصصي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خصص مستشفى الأزهر التخصصي لعزل الطواقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الإصابات منها ثمانية لعمال بالمطبخ وواحدة للموظفة والباقي للأطقم الطبية.

وأشار إلى إجراء فحوصات لـ100 مخالط للمصابين، اليوم الأحد، مشيرًا إلى التنسيق مع المستشفيات التابعة للجامعة حتى يتم التطهير والتعقيم لمستشفى الزهراء الجامعي كما هو متبع.

ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة إلى أخذ العينات من مرضى في العناية المركزة، قائلًا إن النتائج أسفرت عن ظهور حالة إيجابية وسيتم نقلها إلى مستشفى حميات العباسية.

وذكر أن الجامعة نقلت باقي مرضى العناية المركزة لمستشفيات سيد جلال والحسين الجامعي، متابعًا أن الطوارئ بمستشفى الزهراء مغلقة منذ أمس الأول؛ لتطهير الأماكن وتعقيمها ثم استئناف العمل.

