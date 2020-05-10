قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من الغد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى وصول درجة الحرارة غدًا إلى 32 درجة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة ستتراوح ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية على مختلف أنحاء الجمهورية، بدءًا من الثلاثاء المقبل، لافتة إلى استمرار الموجة الحارة حتى يوم الجمعة.

وأوضحت أن مناطق جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر ستشهد فرص سقوط أمطار، بدءًا من الخميس المقبل وتستمر حتى يوم السبت، قائلة إن الموجة الحارة التي ستشهدها البلاد معتادة في هذا التوقيت من العام.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بالأرصاد إلى أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية حتى الآن، منوهة أن درجات الحرارة لم ترتفع بصورة كبيرة، ولم تتجاوز 35 درجة بالنسبة للقاهرة.

وذكرت أن عدم ارتفاع درجة الحرارة يرجع إلى قلة نسبة التلوث في الغلاف الجوي، والتئام طبقة الأوزون، والتغير في مناخ هذا العام؛ بسبب إغلاق المصانع، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.