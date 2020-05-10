 فنادق بالغردقة تطلق حملة توعية بإجرءات الوقاية من كورونا انتظارا لعودة السياحة الداخلية - بوابة الشروق
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فنادق بالغردقة تطلق حملة توعية بإجرءات الوقاية من كورونا انتظارا لعودة السياحة الداخلية

كمال رشاد
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 10:07 م | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 10:07 م

أطلقت إحدى المجموعات الفندقية بالغردقة، حملة توعية بالإجراءات الصحية الوقائية وضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس جمعيه المستثمرين في البحر الاحمر كامل أبو علي، في تصريحات صحفية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزير السياحة والآثار ووزيرة الصحة والسكان، اعتمد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومنها ضرورة توفير كل فندق عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة والالتزام بمسافات التباعد بين الموظفين والنزلاء والمسافات بين طاولات الطعام والشماسي على حمامات السباحة والشواطئ.


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