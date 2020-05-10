الحشد الشعبي العراقي يحبط مخططا لاستهداف منطقة النخيب بالصواريخ

أحبطت قوات اللواء "26" بالحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، مخططا إرهابيا لاستهداف منطقة النخيب بالصواريخ.

وذكر الحشد الشعبي -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة توجهت مفرزة قتالية مع الفريق التكتيكي للواء 26 بالحشد الشعبي خارج قاطع المسؤولية بعمق 25 كيلومترا شرق وادي "قذف" في صحراء الأنبار للسيطرة على مجموعة مقذوفات تحتوي على 6 صواريخ مع دراجة نارية، كانت معدة لاستهداف ناحية النخيب التابعة لمحافظة الأنبار، مشيرا إلى تدميرها، فيما لاذ الإرهابيون بالفرار.

وفي سياق متصل، نفذ الحشد الشعبي العراقي بالتعاون مع القوات الأمنية عمليات نوعية تمثلت في استخدام الزوارق النهرية؛ لتفتيش القرى والأرياف المحاذية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين.