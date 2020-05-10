السومة لجماهير الأهلي: لن أخذلكم

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وجه النجم السوري عمر السومة نجم النادي الأهلي السعودي رسالة خاصة إلى جمهوره معربا عن فخره واعتزازه بتواجده ضمن صفوف الفريق.

وقال السومة عبر حسابه الشخصي على موقع سناب شات: "أنا أهلاوي قلبا وقالبا، وبعد توفيق المولى سبحانه وتعالى وجمهور النادي الأهلي ماكنت وصلت إلى ما وصلت له".

وأضاف:"أعتذر لكم إذا كان في شيء زعلكم وأنا متمسك وعقدي مستمر مع النادي الأهلي ومستحيل أخذلكم".

وكان جمهور الأهلي السعودي قد عبر عن غضبه بعدما صرح السومة في وقت سابق بأنه كان بإمكانه الفوز بلقب دوري أبطال آسيا إذا كان لاعبا بنادي الهلال بحكم المنافسة المستمرة على لقب المسابقة.