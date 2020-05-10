تعقيم شركة كهرباء البساتين ضد كورونا

ضياء: خوفا على صحتكم.. حقائب السلع الغذائية تصل إلى المنازل

قاد اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، حملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتطهير وتعقيم شركة كهرباء البساتين للحد من انتشار الأوبئة والأمراض، والحفاظ على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأهمية استمرار إتباع الإجراءات الاحترازية في الشوارع، وتعقيم المباني والمنشآت الحكومية، وأيضا أماكن تجمعات القمامة والمواصلات العامة.

وأضاف ضياء، في بيان اليوم الأحد، أن الأجهزة المختصة بالحي، عقمت شركة كهرباء البساتين، حفاظا على الأرواح، ويعمل رجال الحي على قدم وساق بقلب رجل واحد لمواجهة جميع الأخطار التي تهدد الدولة، مؤكدا وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر التي تضررت من حظر التجوال.

وتابع: "رجال الحي يوصلون حقائب السلع الغذائية إلى المنازل لمنع التجمعات الأسرية خوفا على صحتهم".