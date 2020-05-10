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تختار إحدى الفتيات الصغيرات موقعها بعناية أمام موجة كبيرة قادمة، ومن ثم تتوازن لتقذف بنفسها فوق الموجة على متن لوح تزلج، مثلها كعشرات الأطفال الفقراء بالسلفادور الذين وجدوا فى رياضة ركوب الأمواج سبيلا نحو مال أكثر وتعليم أفضل، وبعض الشهرة المرتقبة مستقبلا.

وبحسب "فرانس 24"، يستغل متطوعون شاطئ إلزونت السلفادورى على المحيط الهادئ والذى هو قبلة راكبى الأمواج من حول العالم لتنمية المجتمع المحلى ومنح الأطفال الفقراء فرصة لمستقبل أفضل كراكبى أمواج.

وتقول ياسمين سولرزانو منسقة ببرنامج "مادوساس" التطوعى الممول بملايين الدولارات من الحكومة السلفادورية، إن هدفهم جعل الأطفال الفقراء قادرين على قيادة المشروع القومى الذى يهدف لتطوير الرياضات المائية بالسلفادور.

وتضيف ياسمين، أن البرنامج يشمل 20 طفلة وطفلا الذين سيتم تعليمهم بجانب رياضة ركوب الأمواج اللغة الإنجليزية وسيتم دعمهم أكاديميا حتى يبلغوا المرحلة الجامعية.

وتقول مريم لوبيز إحدى المدربات فى البرنامج، إن تلك تعد فرصة للأطفال لتحقيق مستقبل جيد بجانب احترافهم رياضة ركوب الأمواج.

وبدأ البرنامج منذ عامين بتدريب الفتيات فقط ليومين شهريا ولكن البرنامج توسع ليشمل أيضا الأطفال من الأولاد الفقراء المقيمين فى لا ليبيرتاد.

وتعد شواطئ إلزونت جزء من خطة الرئيس السلفادورى نييب بوكال لتحسين صورة دولته التى شوهها عنف العصابات.

ويقدم لشاطئ إلزونت سياح من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا والبرازيل، وتتكلف حصة ركوب الأمواج لمن يريد من السائحين ما بين 10 لـ50 دولارا.

ويعطي المدربون الأجانب، الحصص مجانا للأطفال المشمولين بالبرنامج والذين يتم تأجير ألواح التزلج لهم بشكل مجانى.

ويقول الهولندى نيت كليمان: "أحب الأطفال كثيرا وأحب مساعدة الآخرين لذلك لم آتى لهنا للتمتع بركوب الأمواج فقط بل لمنح من هنا شيئا أيضا".

وفى الفندق الذكى على الشاطئ يتم تعليم الأطفال كل أحد دروس فى البيئة والفنون واللغة الإنجليزية.

وإلزونت هو جزء من مدينة ركوب الأمواج التى تستثمر بها الحكومة السلفادورية 200 مليون دولار، والتى عادت بأرباح وفيرة على السياحة فى البلاد إذ ارتفع الدخل القومى من السياحة لـ1.76 مليار دولار عام 2019 مقارنة بمليار ونصف دولار فى 2018.