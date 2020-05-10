بابا الفاتيكان: أصلي من أجل سلام العالم في هذه الأيام الصعبة

هاتف قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته بذكرى يوم المحبة الأخوية بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية الموافق العاشر من مايو.

وعبر البابا فرنسيس خلال الاتصال، عن بالغ تقديره ومحبته لمصر وللمصريين، مؤكدًا أنه يرفع صلواته من أجل سلام العالم في هذه الأيام الصعبة، التي انتشر فيها وباء فيروس "كورونا".

وأكد البابا تواضروس، على قبول كل ما يصنعه الله، وأن كل الأشياء تعمل معًا للخير، حسب بيان صحفي من الكنيسة الأرثوذكسية في مصر.

وتبادل الباباوان التمنيات والدعوات والصلوات ليرحم الله العالم من هذا الوباء، مع تمنيات بالصحة والسلامة للجميع.

ويوم المحبة الأخوية هو لقاء سنوي بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بدأ عام 2013، كاستجابة للدعوة التي أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني في العاشر من مايو من نفس العام أثناء زيارته لقداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان: أن يكون يوم 10 مايو يوم المحبة والصداقة بين الكنيستين، نظرا لأن هذا التاريخ شهد عام 1973 زيارة قداسة البابا شنوده الثالث للفاتيكان ولقائه مع البابا بولس السادس والتي كانت اول لقاء بين بابا الإسكندرية والحبر الروماني.

في سياق آخر، أعلن البروفيسور إيثيان إهيلي، الأمين العام لاتخاذ الجامعات الأفريقية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"، مشاركته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية، التي اطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، السبت الماضي، لجعل يوم الخميس 14 مايو يوما عالميا للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله الوباء، ويوفق العلماء والأطباء للقضاء على فيروس كورونا.