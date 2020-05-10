تركي آل الشيخ : كرة القدم ستختلف بعد كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي ، بأن كرة القدم لن تعود لوضعها في 2019 خلال وقت قريب، قائلًا أنه سيعمل كلا لا يشمل هذا الأمر ناديه.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيراً بعد الكرونا... الكثير من الأندية في العالم ستعاني... واسعار الاعبين ستقل ... والرعايات ستقل ... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني ايضاً."

وتابع: "أعتقد اننا أمام عالم جديد في كرة القدم ... سنحتاج ل سنوات طويلة ل نعود الى نفس وضع كرة القدم في ٢٠١٩ للاسف."

واختتم قائلًا :"هذا الكلام لايشمل نادي الميريا ان شاء الله."