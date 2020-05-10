استطلاع: 57% من اليابانيين غير راضين عن رد فعل الحكومة على تفشي كورونا

أعرب أكثر من نصف الشعب الياباني، أنه غير راضٍ عن رد فعل الحكومة على تفشي فيروس كورونا، حسب استطلاع أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وفيما أعرب 5ر57% عن استيائهم من الخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حتى الآن، أيدها 1ر34%، طبقا للاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الهاتف على مدى ثلاثة أيام من أمس الأول الجمعة.

وفيما تعثر النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد بسبب الوباء، ذكر 4ر84% أنهم يشعرون بعدم الأمان في حياتهم.

وبلغ معدل التأييد لحكومة آبي 7ر41 بالمئة، بزيادة 3ر1 نقطة عن الاستطلاع السابق في منتصف أبريل، ومعدل الاستياء 0ر43%.