 استطلاع: 57% من اليابانيين غير راضين عن رد فعل الحكومة على تفشي كورونا - بوابة الشروق
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استطلاع: 57% من اليابانيين غير راضين عن رد فعل الحكومة على تفشي كورونا

علم اليابان
علم اليابان
د ب أ
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 10:35 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 10:35 ص

أعرب أكثر من نصف الشعب الياباني، أنه غير راضٍ عن رد فعل الحكومة على تفشي فيروس كورونا، حسب استطلاع أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وفيما أعرب 5ر57% عن استيائهم من الخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حتى الآن، أيدها 1ر34%، طبقا للاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الهاتف على مدى ثلاثة أيام من أمس الأول الجمعة.

وفيما تعثر النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد بسبب الوباء، ذكر 4ر84% أنهم يشعرون بعدم الأمان في حياتهم.

وبلغ معدل التأييد لحكومة آبي 7ر41 بالمئة، بزيادة 3ر1 نقطة عن الاستطلاع السابق في منتصف أبريل، ومعدل الاستياء 0ر43%.


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