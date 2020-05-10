النائبة شادية الجمل تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول بيع الكمامات الطبية المغشوشة

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن بيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات الصحية، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شادية، في نص طلب الإحاطة: "هناك بعض الأشخاص مُعدومي الضمير يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد ويقوموا ببيع الكمامات الطبية غير صالحة للاستخدام الطبي للجمهور بمختلف محافظات الجمهورية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالبت الحكومة بشن حملات مُكثفة لضبط تلك المستلزمات الطبية والوقائية غير صالحة وتقديم أصحاب تلك الأعمال التجارية للمحاكمة، إلى جانب التعامل مع قضايا الكمامات والمطهرات والمنظفات والمستلزمات والأدوية المغشوشة كقضية أمن قومي لأن هؤلاء التجار يتسببون في الإضرار العمد للمواطنين بشكل مباشر.