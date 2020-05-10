المتحدث باسم الجيش الليبي: أسقطنا طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في خبر نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك" مساء أمس السبت: "إن وسائط الدفاع الجوي التابعة لهم تمكنت اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة بعين زارة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس".

وأكّد شهود عيان من سكان مناطق اشتباك في طرابلس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنهم شاهدوا خروج صواريخ "جراد" وقذائف "هاون" تخرج من مناطق سيطرة حكومة الوفاق باتجاه مناطق تمركز قوات حفتر، فيما يبدو أنه رد فعل لقوات الوفاق على الهجوم العنيف الذي شُن صباح وعشية اليوم على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في المدينة.

كما أفاد الشهود بمشاهدة صواريخ يبدو أنها تطلق من طائرات مسيرة تتبع حكومة الوفاق.

واستقبلت أنحاء متفرقة من العاصمة اليوم أكثر من 150 صاروخا وقذيفة استهدفت مناطق متفرقة منها أحياء مأهولة بالسكان المدنيين، منها مناطق: سوق الجمعة "حيث يقع مطار معيتيقة" وأبوسليم، وباب بن غشير، والفرناج، والسبعة، والبدري، والكريمية، والجبس.

وأدى القصف لسقوط ثلاثة قتلى و 12 جريحاً بينهم ثلاثة أطفال، من بينهم حالتان خطيرتان، بحسب تصريح "مركز الطب الميداني والدعم" في طرابلس.

كما ألحق القصف خسائر جسيمة في مرافق مطار معيتيقة "المطار الوحيد العامل في طرابلس".