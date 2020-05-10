سليمان: عرض محتمل من بيراميدز؟ سأعتزل في الأهلي

أكد وليد سليمان نجم الأهلي، على رغبته الشديدة، في الاعتزال داخل صفوف القلعة الحمراء، كما أشاد بأحمد فتحي لاعب الأهلي، والذي سينضم لبيراميدز بالموسم المقبل.

وقال سليمان عبر "أون تايم سبورتس":«فتحي لاعب كبير ويستحق كل الأمور الجيدة، لعب في كل البطولات تقريبا، وهو اللاعب الوحيد في مصر الذي فعل ذلك وأتمنى له التوفيق».

وعندما وجه لسليمان سؤالا عن إمكانية انتقاله لبيراميدز في حالة تقديم النادي عرض لضمه مثل عرض فتحي فرد قائلا:«قلت أنا أريد الاعتزال في الأهلي وهذا شرف لأي لاعب».

وينتقل أحمد فتحي لبيراميدز بدء من الموسم المقبل بعقد لـ3 سنوات، بينما جدد وليد سليمان مع الأهلي لمدة موسمين وذلك قبل عدة أسابيع.