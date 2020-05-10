تواصل مدارس أسوان لليوم الثاني، استلام المشروعات البحثية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، كبديل عن إمتحانات نهاية العام الدراسى 2019 _ 2020 كإجراء احترازي لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه تم تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بجميع المدارس بدءً من أمس السبت، 9 مايو وحتى الخميس 14 مايو، حيث يتم تسليم أبحاث طلاب الصف الثالث والرابع بالمرحلة الإبتدائية خلال أيام 9 و 10 و 11 مايو ، والصف الأول الإعدادى خلال يومى 9 و 10 مايو ، والصف الأول الثانوى خلال أيام 9 و 10 و 11 مايو.

فيما يتم تسليم أبحاث الصف الخامس والسادس الابتدائى أيام 12 و 13 و 14 مايو، والصف الثانى الإعدادى أيام 11 و 12 مايو، والصف الثالث الإعدادى يومى 13 و 14 مايو، والصف الثانى الثانوي منازل ومجندين ودمج أيام 12 و 13 و 14 مايو، فيما تم تحديد يوم السبت 16 مايو لتسليم أبحاث جميع المتخلفين عن الأيام المحددة لهم.

وأشار السيد الفيومي بأنه بالتوازى مع ذلك هناك البحث الإلكتروني، والذي يتم رفعه على منصة المدرسة ( Edmodo ) بمعرفة الطالب وولي الأمر خلال نفس الأيام المحددة لكل مرحلة تعليمية.