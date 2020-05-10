جامعة المنيا تصدر بيانا حول موعد وآلية تسليم المشروعات البحثية

أصدرت جامعة المنيا بيانا توضح كيفية وآلية إعداد وتسليم المشروعات البحثية سواء كانت مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي، لطلاب سنوات النقل بجامعة المنيا.

وتضمن البيان، أنه في ضوء ما قرره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 699 المُنغقدة بتاريخ 18/4/2020، بشأن الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع المحلي والعالمي؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرارات مجلس الجامعة بجلسته رقم 523 بتاريخ 21 /4/2020، بشأن اعتماد الرسائل البحثية (مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي) تقييمًا لطلاب سنوات النقل والطلاب المعنيين بالمقررات التي درسها الطالب بالفصل الدراسي الثاني وفقًا للضوابط الاسترشادية.

وتبدأ الكليات في الإعلان عن الرسائل البحثية بمقرراتها الدراسية بمنصة المقررات الإلكترونية بداية من 7/5/2020، على أن تعتبر الفترة من 7/5/2020 حتى 31/5/2020 فترة لإعداد الطلاب للرسائل البحثية لكل مقرر منفردًا.

ويتم تسليم الأبحاث إلكترونيا لأعضاء هيئة التدريس أساتذة المقررات وفقا للبريد الإلكتروني المُعلن على الاستمارة البحثية بكل مقرر بمنصة المقررات الالكترونية اعتبارًا من 1/6/2020 حتى 15/6/2020.

وأكد البيان أن يُراعى في الرسائل البحثية المقدمة من الطلاب أن يكون الغلاف موحدًا طبقًا للنموذج المعلن.