أعلن البنك التجارى الدولى CIB ــ أكبر بنك قطاع خاص فى مصر ــ عن إطلاق خاصية التسجيل الذاتى برسالة نصية قصيرة على المحفظة الذكية لعملاء البنك وغير عملاء البنك، كأول بنك فى مصر يقوم بإطلاق هذه الميزة.



ويأتى إطلاق هذه الخاصية الجديدة فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التى تستهدف استبدال المعاملات النقدية الورقية بالمعاملات الإلكترونية خلال الأزمة الحالية التى تشهدها البلاد بعد تفشى فيروس كورونا المستجد (COVIDــ19).



قام التجارى الدولى بتسهيل هذه العملية حتى يتمكن جميع العملاء، سواء كان لديهم حسابات مصرفية أو لا، من الاستفادة بخدمات المحفظة الذكية، وهى تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للعملاء سداد الفواتير وتحويل الأموال لأى محفظة أخرى فى مصر وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى.



ويعد التسجيل فى خدمات المحفظة الذكية متاحا لأى مواطن مصرى لديه بطاقة رقم قومى، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 4435.



من جانبه قال محمد فرج نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى، إن هذه الخطوة ستساهم فى تعزيز جهود البنك المركزى المصرى لتحقيق الشمول المالى فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عبر إتاحة الفرصة لجميع فئات وشرائح المجتمع المصرى لتنفيذ معاملاتهم المالية اليومية من الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، وذلك فى ظل الأوضاع الراهنة التى تشهدها البلاد بعد تفشى فيروس كورونا المستجد (COVIDــ19ــ).



وقد قام البنك خلال الفترة الماضية باتخاذ جميع الإجراءات لتوفير تجربة بنكية سهلة وآمنة لجميع شرائح المجتمع، وذلك عبر توفير أفضل الحلول الرقمية، إلى جانب إلغاء الرسوم والمصروفات على معظم معاملات المحفظة الذكية لمدة 6 شهور وزيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 30 ألف جنيه.



وأكد فرج على أن البنك التجارى الدولى لا يدخر جهدًا فى سبيل تعزيز الجهود التى تبذلها الحكومة لتحقيق الشمول المالى عبر تقديم باقة من أفضل الحلول الرقمية الابتكارية فى السوق المصرى. وأضاف أن البنك مستمر فى تطوير المنتجات والخدمات التى تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء وذلك عبر التواصل المستمر مع مختلف المجتمعات للتعرف على الاحتياجات.