الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق سيارة وقود تحمل 45 طنا في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بسيارة وقود تحمل على متنها 45 طن وقود، بجوار محطة وقود بالمجاورة 46 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة إطفاء، سيطرت على النيران وأخمدتها، فيما نجا قائد السيارة بعدما تمكن من السير بها لمسافة بعيدة نوعًا ما عن محطة الوقود، ما منع انفجار السيارة بالمحطة وحدوث كارثة، قبل أن يقفز من السيارة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة وقود بالقرب من الصحراء الملاصقة لمحطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه.