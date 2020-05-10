لا تخفيف لقيود السفر في جزيرة كورسيكا الفرنسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

من المقرر أن تبقى القيود المفروضة على السفر من وإلى جزيرة كورسيكا الفرنسية خلال الوقت الحالي، وذلك الرغم من تخفيف فرنسا لبعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا ابتداء من غد الاثنين.

وأعلنت الهيئة الإدارية المسؤولة اليوم الأحد استمرار حظر السفر العام المفروض على حركة نقل الركاب بين البر الرئيسي وجزيرة كورسيكا في الاتجاهين.

وأضافت: "مثلما كان الأمر قبل 11 مايو الجاري، سوف يكون من الممكن السفر بين كورسيكا والبر الرئيسي فقط لأسباب شخصية عاجلة أو أخرى تتعلق بالعمل".

وأي شخص يرغب في السفر يجب أن يحمل وثيقة توضح سبب السفر. ومن المقرر أن يستمر تطبيق هذه القيود حتى الثاني من يونيو على أقل تقدير. ومازال من المحظور دخول أشخاص من الخارج للجزيرة السياحية الشهرة، وخاصة من إيطاليا.

ومن المقرر أن يتمكن المواطنون في أنحاء فرنسا ابتداء من غد الاثنين من مغادرة منازلهم بدون حمل تصريح يوضح سبب ذلك.

مع ذلك، يتعين على من يرغب في الابتعاد أكثر من 100 كيلومتر عن منزله التقدم بوثيقة تظهر سببا مقبولا لذلك.