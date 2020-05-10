 إسبانيا تسجل 143 وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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إسبانيا تسجل 143 وفاة جديدة بكورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 12:05 م | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 12:05 م

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الأحد، عن تسجيل 812 إصابة و143 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 26621 حالة وفاة.

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