إسبانيا تسجل 143 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الأحد، عن تسجيل 812 إصابة و143 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 26621 حالة وفاة.