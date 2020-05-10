نائب الرئيس الإندونيسي: جميع دول العالم تقريبا تشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي بسبب كورونا

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قال نائب الرئيس الإندونيسي، معروف أمين، إن جميع دول العالم تقريبا تشهد تباطؤا كبيرا في النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أمين في تصريحات نقلها أمس السبت موقع "ديتيك دوت كوم" الإخباري الإندونيسي أن جائحة كورونا التي يشهدها العالم لها تداعيات واسعة النطاق .

وأضاف: "يتردد أن التأثير الناجم عن كورونا يجعل الحكومة تشعر بعدم الأمان فى اتخاذ القرارات".

وتابع أن "التأثير موسع ومتعدد الأبعاد ويجبر جميع الدول على وضع سياسات محددة لمعالجته .. وهناك تأثيرات تضرب بعمق في المجالات الاقتصادية".

وسجلت إندونيسيا 13645 حالة إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي إلى جانب 959 وفاة وشفاء 2607 أشخاص، حسب الموقع الإخباري الإندونيسي.