 فيديو.. المفتي: لا مانع من إعطاء أموال الزكاة للمستشفيات - بوابة الشروق
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فيديو.. المفتي: لا مانع من إعطاء أموال الزكاة للمستشفيات

شوقي علام، مفتي الجمهورية
شوقي علام، مفتي الجمهورية
هديل هلال
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 9:33 م | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 9:33 م

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مصارف الزكاة ثمانية في الإسلام، لافتًا إلى أن منح أموال الزكاة للمستشفيات يقع ضمن مدلول مصرف «في سبيل الله».

وأضاف «علام» خلال لقاء لبرنامج «نور النبي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، «لا مانع من إعطاء أموال الزكاة للمستشفيات وصرف الأدوية لصالح الفقير والمسكين»، مشيرًا إلى أن مصرفي المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب لم يعودا موجودين في وقتنا الحالي.

وأوضح أن مصرف في الرقاب هو فداء الإنسان الذي كان رقيقًا أو عبدًا، موضحًا أن «هذا المصرف يعكس أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحرير الإنسان وجعله مساويًا للإنسان الآخر».

واستشهد بالحديث النبوي: «كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على أعربي إلا بالتقوى والعمل الصالح»، ذاكرًا أن مصارف الزكاة تتعلق بالإنسان وليس البنيان باستثناء مصرف في سبيل الله.

 


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