الشناوي: أبو سيف وصف مشكلات المجتمع من خلال «حبسة الأسانسير»

تأثر بـ«العدالة الشاعرية» في أعمال شكسبير.. وتقديم فاتن حمامة في دور شرير كان مغامرة كبيرة

في مثل هذا اليوم، 10 مايو من عام 1915، ولد المخرج الكبير صلاح أبو سيف، والذي يعد أحد الأعمدة البارزة في السينما المصرية بتاريخها الممتد، والملقب بـ"رائد الواقعية"؛ حيث مثلت أفلامه تعبيراً صادقاً عن واقع المهمشين والقضايا الإنسانية المختلفة، لتصبح علامة في تاريخنا الفني والاجتماعي كأعمال: بداية ونهاية، الزوجة الثانية، لا أنام، والأسطى حسن.

التعبير الواقعي الدقيق من خلال رسم المشاهد السينمائية، كان منبعه بالأساس قدر أبو سيف وتجربته المبكرة؛ إذ نشأ بحارة" القساوات" بحي بولاق الشعبي، والتي كانت شاهدة على قصص مأساوية في مراحل سبقت ميلاد أبو سيف بقرون؛ حيث سميت بذلك من أجل القسوة التي كان يتلقاها المعتقلون في العهد المملوكي والحملة الفرنسية بعد ذلك.

عشق أبو سيف السينما من خلال صدفة تمثلت في رؤيته لملصق فيلم "طرزان" أمام أحد السينمات، والذي ترك لديه انبهارا كبيرا، دفعه لأن يخرج كل ما في جيبه من أجل الدخول لهذا العالم الساحر، وتصبح أمنيته أن يصبح ممثلا.

وبعد أن علم أن المسئول عن صياغة ورسم كل المشاهد التي تجذبه هو المخرج وليس الممثل؛ تحولت وجهته وشغفه نحو الإخراج، وبالفعل اتجه للدراسة في معاهد باريس في فترة الثلاثينيات، ليعود لمصر ويلتحق بمدرسة أخرى، وهي مدرسة "ستوديو مصر" والتي تعتمد بشكل أكبر على التطبيق العملي، والتصق بخبرات كبيرة.

مسيرة أبو سيف في الإخراج والتي امتدت لما يقارب النصف قرن، كانت حافلة بتجارب هامة، يصفها الناقد طارق الشناوي بأنها "مغامرات غير مسبوقة"؛ لكنها "طبيعة أصحاب المواهب الفذة".

ومن أبرز الأمثلة على ذلك نجد فيلم "بين السماء والأرض" الذي عرض في 1960، والذي دارت أغلب أحداثه داخل أسانسير متعطل؛ لنجد أن وراء كل راكب لذلك الاسانسير قصة وحكاية إنسانية وقضية اجتماعية.

ويقول الشناوي لـ"الشروق" إن الإقدام علي تلك التجربة كان أمرًا غير تقليديًا، ومن العوامل الهامة التي ساهمت في أن يقبل أبوسيف تلك الخطوة، هو أن كاتب القصة هو الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والذي تتقارب طرق تناوله للقضايا الإنسانية معه.

وأضاف أن أبو سيف وجد في "الأسانسير" بتكوينه الضيق و"الحبسة" بداخله تعبير واقعي عن هموم المجتمع، وأداة هامة في أن يحتفظ بالمشاهد ويجعله لا يغيب لحظة واحدة عن قضايا وشخصيات الركاب، والتي كانت بفضل اختلافهم، ممثلة لمجتمع كامل؛ حيث نجد رجل الأعمال واللص والفنانة المشهورة والمختل عقلياً في أشد الأوضاع تقارباً.

ويتابع الشناوي، أن أبو سيف لم يفته تلطيف هذا الجو الصعب في داخل الاسانسير، لذا رأينا مشاهد كوميدية متميزة قدمها عبد المنعم إبراهيم وعبد السلام النابلسي.

وعن أهم صفات "رائد الواقعية" يذكر الشناوي أنه كان حريصاً أن يتابع أعماله من داخل قاعات السينما وسط الجمهور العادي، مدللا على ذلك بموقف حينما تفاجئ أبو سيف بأحد المشاهدين يمسك قميصه في قسوة شديدة، قائلا له "خنقتنا يا راجل"، ليتأكد حينها أن رسالته قد وصلت وأنه نجح في وضع الجمهور في هذا الوضع ليشاركوا معه شعور الصورة التي رسمها .

تجربة أخرى رائدة لأبو سيف، جسد من خلالها صراع داخلي كبير، مشتعل داخل شخصية "نادية" التي جسدتها فاتن حمامة في فيلم "لا أنام" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لإحسان عبد القدوس؛ فالبطلة تقودها الغيرة والشرور التي بداخلها، وتربك حياة كل المحيطين بها من أسرتها، لتلقى بعد ذلك مصير مؤلم بتعرضها للحريق داخل غرفته.

ويرى الشناوي أن هذا الفيلم، يعد مغامرة أيضاً تحسب لصلاح أبو سيف، فهو يعد متمكناً بشكل كبير من تسكين الممثلين في أدوارهم؛ لكن كانت خطوة تقديم فاتن حمامة في شخصية شريرة أمر غير متوقع، وكان من الممكن ألا يقبله الجمهور، إلا لو تم توظيفه بتلك الطريقة المحترفة.

فيؤكد الشناوي أن المشاهد ظل متتبعاً لتلك الأخطاء والجرائم الكبيرة للبطلة؛ لكنه كان يأمل في عقاب عادل تناله، وهو ما تم بالفعل في آخر مشاهد الفيلم، عندما رأينا فستان زفاف يحترق بها، لكن أبو سيف تبعه بمشهد ختامي رائع أبرز أنه من الممكن أن التسامح مع المخطئ بعد العقاب؛ متأثراً في ذلك بمبدأ " العدالة الشعرية" والذي تميزت بها أعمال شكسبير.