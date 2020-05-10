رئيس كوريا الجنوبية: على الكوريتين التطلع للتعاون المشترك بينهما

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أن بلاده والشطر الشمالي يتعين عليهما التطلع للقيام بمشروعات تعاون مشتركة بينهما، بما في ذلك جهود "حجر صحي" مشتركة، بغض النظر عن المفاوضات المعلقة بين (بيونج يانج) و(واشنطن).

وشدد مون -على هامش خطابه الخاص بمناسبة الذكرى الثالثة على توليه منصبه بثته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- على أن اقتراحات التعاون التي قدمتها (سول) حتى الآن، بما يشمل ربط البلدين بسكك حديدية والرحلات الفردية للشمال مازالت متاحة.

وأضاف أن بلاده ستستمر في محاولة إقناع الشمال بتقبل مثل هذه العروض، مشيرا إلى أنه "على ما يبدو" فإن كوريا الشمالية تعاني الكثير من الصعاب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أن بلاده والولايات المتحدة تحافظان على "التواصل" مع الشطر الشمالي.