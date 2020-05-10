كيف استطاع نجم يوتيوب جذب ملايين المشاهدين لمتابعة ما يقوم به تحت الأرض؟

مع عمليات الإغلاق المفروضة في أنحاء العالم، قام الملايين بمشاهدة نجم موقع "يوتيوب" الشهير، كولن فورز، وهو يقوم بعرض مخبأه تحت الأرض، الذي بناه قبل خمسة أعوام في الحديقة الخلفية لمنزله الواقع بشرق إنجلترا.

وقد تمكن فورز 41 عاما من جمع 10 ملايين من المتابعين على موقع "يوتيوب"، من خلال ما قام به من اختراعات تضمنت صنع مراحيض وأحواض استحمام مزودة بمحركات، ودراجات نارية وآلات جيتار كهربائية فريدة و"اختراعات مجنونة" أخرى.

وتشمل أحدث إبداعاته "صندوق عزل ضد فيروس كورونا المستجد" و"دراجة للحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وتحدث فورز، الذي تمكن من تحطيم الأرقام المسجلة في موسوعة جينيس العالمية للارقام القياسية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، عن مخبئه وجمهوره وأدواته الثمينة.

وعن تأثير فيروس كورونا عليه، قال فورز: "أنا بخير في الوقت الحالي لأنني أعمل بمفردي بصورة أساسية في مخبئي طوال الوقت، لذا فأنا أعزل نفسي بصورة ما على أي حال.

وعما إذا كان يستخدم مخبأه الخاص كثيرا، أو إذا كان قد زاد من استخدامه بصورة أكبر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الآونة الاخيرة، قال مدون مقاطع الفيديو: "نعم، لقد كنت هناك هذا الصباح. فأنا لدي مجموعة من الطبول الخاصة بي هناك، كما أشاهد هناك سباقات الـ /فورمولا وان/ وسباقات الدراجات... كما أنه مكان تخزين لجميع الأشياء التي قمت بصناعتها. إنه أشبه بمتحف مصغر لفورز".

وأضاف: "لكن عائلتي تعيش بشكل منفصل عني على أي حال، لذلك فإن المنزل بأكمله يشبه مكان عزل ذاتي خاص بي".

وعن حصول مقاطع الفيديو الخاصة به على المزيد من المشاهدات في ظل بقاء الجميع حول العالم في منازلهم بسبب ما تشهده الدول من فرض قرارات الاغلاق، قال: "بالتأكيد (حظيت بمشاهدات أكثر). ويرجع السبب وراء ذلك جزئيا إلى أنني قمت ببث الفيديو الخاص بالجولة التي قمت بها في المخبأ تحت الأرض. وقد انتشر ذلك الفيديو"، حيث حظي بعدد 22 مليون مشاهدة.

وأوضح: "لكنني لدي في الوقت الحالي جمهور متشوق (لما أقوم ببثه)، لأن الناس حاليا حبيسة المنزل".

من ناحية أخرى، قال فورز، الذي كان يعمل سباكا من قبل، إنه كان دائما مهتم بصنع الأشياء، موضحا: "يبدأ المرء بعمل ألعاب الأطفال. أتذكر المرة الأولى التي حصلت فيها على آلة لحام. فقد تم وقتها رفع القيود عني لأنني استطعت فجأة أن أقوم بلصق قطع من المعدن سويا، ولم يكن من الضروري تثبيتها".

وقال: "هناك بعض المعدات التي تفتح الأبواب فقط... وانا لدي معدات اللحام والمخارط، وقد حصلت مؤخرا على قاطع البلازما المزود بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسب الآلي، والذي يقوم في الأساس بقطع أجزاء من ألواح الصلب".

أما عن تحقيقه دخلا جيدا حاليا من موقع "يوتيوب" الشهير الخاص بمشاهدة مقاطع الفيديو وتحميلها على الانترنت، قال فورز: "نعم، إنها وظيفتي منذ عام 2012. يتعين على المرء بناء قاعدة جماهيرية. عندما تحصل على وظيفة (مثلما فعلت عندما بدأت في عام 2006 ) فإن ذلك يستغرق ذلك وقتا أطول".

وأوضح أن "الأشخاص الذين يقومون بعمل مدونات وغيرها ... يمكنهم إنتاج مقطع فيديو في خلال ساعة، بينما يجب علي أن أقوم بعمل شيء وبنائه واختباره. إنه دائما ما يستغرق أسبوعا كحد أدنى".

وعن الشيء الذي يفضله بشكل شخصي من بين كل اختراعاته، قال فورزه: "أحد تلك الاعمال التي تبرز دائما القليل... حذائي المغناطيسي (الذي قام بإنتاجه في عام 2014). لقد تم تصنيعه من أجزاء من جهاز ميكروويف قديم، لذلك فقد كلفني في الواقع نحو 15 جنيها استرلينيا (19 دولارا) فقط".

وأضاف أنه قد تمكن من "السير بالمقلوب عبر السقيفة، ولم يتمكن أحد من القيام بذلك من قبل. لذلك كان المشروع المثالي، بحسب ما أعتقد. لقد كللت بنهاية مذهلة، وقد تم صنعها من لا شيء، بمجرد القليل من الإبداع".