حملات للنظافة ورصف الطرق بالتزامن مع أعمال الرش والتطهير في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدًا ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلال فترة حظر تنقل المواطنين، بقرى المركز.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال الرش والتطهير، حيث تم تعقيم وتطهير الوحدة الصحية بقرية البسلقون، بالإضافة إلى رش وتطهير المصالح الحكومية بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات النظافة بقرى بني محمد سلطان، وصفط الخمار والبرجاية.

وتم من خلالها رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة لإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية بني محمد سلطان.

كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا سوق منشية الذهب القبلية التابعة لقرية صفط الخمار، بالإضافة إلى فض سوق ريدة التابع لبني محمد سلطان.

وتابعت أعمال الرصف بطريق جسر الطوخي أبوعياد التابع لقرية صفط الخمار .

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعمال رصف شارع الجمهوريه الشرقي، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من خلال استغلال فترة حظر تنقل المواطنين.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية للمركز، بالإضافة إلى متابعة أعمال دهان الواجهات بشارع العاشر من رمضان، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص أعمال الرش والتطهير للمباني الحكومية والشوارع وواجهات المنازل بقرى المركز .

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالقرى والشوارع ، وعلى الطريق الدائرى.

كما تابعت تمهيد طريق جبل الطير القبلية تمهيدًا للرصف ضمن الخطة الموحدة لقرية بني خالد، بالإضافة إلى تواصل أعمال الرش والتطهير بقرى المركز .