حملات للنظافة ورصف الطرق بالتزامن مع أعمال الرش والتطهير في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدًا ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلال فترة حظر تنقل المواطنين، بقرى المركز.
كما واصلت الوحدة المحلية أعمال الرش والتطهير، حيث تم تعقيم وتطهير الوحدة الصحية بقرية البسلقون، بالإضافة إلى رش وتطهير المصالح الحكومية بالوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنفيذ حملات النظافة بقرى بني محمد سلطان، وصفط الخمار والبرجاية.
وتم من خلالها رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة لإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية بني محمد سلطان.
كما فضت الوحدة المحلية لمركز المنيا سوق منشية الذهب القبلية التابعة لقرية صفط الخمار، بالإضافة إلى فض سوق ريدة التابع لبني محمد سلطان.
وتابعت أعمال الرصف بطريق جسر الطوخي أبوعياد التابع لقرية صفط الخمار .
كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعمال رصف شارع الجمهوريه الشرقي، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من خلال استغلال فترة حظر تنقل المواطنين.
كما تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية للمركز، بالإضافة إلى متابعة أعمال دهان الواجهات بشارع العاشر من رمضان، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص أعمال الرش والتطهير للمباني الحكومية والشوارع وواجهات المنازل بقرى المركز .
وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالقرى والشوارع ، وعلى الطريق الدائرى.
كما تابعت تمهيد طريق جبل الطير القبلية تمهيدًا للرصف ضمن الخطة الموحدة لقرية بني خالد، بالإضافة إلى تواصل أعمال الرش والتطهير بقرى المركز .