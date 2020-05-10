أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و5 حالات وفاة، اثنتان منها في الخرطوم و3 في ولاية الجزيرة (وسط السودان).



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء أمس السبت - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 42 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى تسجيل انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السودان، في احصاء اليوم، إذ كان عدد الإصابات أمس 181 اصابة، كأعلى حصيلة يومية منذ ظهور المرض في السودان في شهر مارس الماضي، لكن وزارة الصحة حرصت على الإشارة إلى أنه لم يتم فحص كل العينات التي جُمعت اليوم، بسبب ترتيبات خاصة في المعمل القومي للصحة العامة، وأن العينات التي لم تُفحص ستضاف لأعمال الغد.



وأشارت إلى أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 1164 حالة، بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.