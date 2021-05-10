الصين تعارض بيان وزير أمريكا بشأن مشاركة تايوان بجمعية الصحة العالمية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الاثنين، إن البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن مشاركة تايوان في جمعية الصحة العالمية، "ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ويتدخل في شؤون الصين بشكل صارخ".

وأضافت يينغ، في تصريح اليوم، تعليقًا على إصدار بلينكن بيانًا ذكر فيه أن الولايات المتحدة طالبت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بدعوة تايوان للمشاركة في جمعية الصحة العالمية بصفة مراقب، "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لذلك".

وتابعت يينغ "زعمت الولايات المتحدة أن عدم السماح لتايوان بالمشاركة في جمعية الصحة العالمية سوف يعرض أهداف الصحة العالمية للخطر، ولن يفيد الاستجابة لأزمات الصحة العامة في المستقبل. هذه كذبة سياسية ملفقة".

وحول مساع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لعقد اجتماع متعلق بشينجيانغ في الأمم المتحدة، اعتبرت يينغ أن "جوهر هذه القضية هو أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية القليلة تختلق ما يسمى بـ "قضية حقوق الإنسان" بشأن شينجيانغ لاحتواء وقمع الصين".

وقالت يينغ "جمعت الولايات المتحدة عددا من الدول، وأساءت استخدام موارد ومنابر الأمم المتحدة، وشوهت صورة الصين وهاجمتها، وخدمت مصالحها الذاتية السياسية. وهذا يعد تدنيسا كاملا للأمم المتحدة، وأن عددا قليلا من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لن تمثل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي".

وتابعت "الولايات المتحدة تزعم أنها تهتم بحقوق المسلمين، ولكن من المعروف أن الدولة التي تقتل أكبر عدد من المسلمين في العالم هي الولايات المتحدة".

وبشأن إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس منح لقاح "سينوفارم" الصيني ترخيص الاستخدام الطاريء ليصبح أول لقاح غير غربي في قائمة ترخيص الاستخدام الطاريء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الوصول العادل للقاحات في الدول النامية، وتقديم المساهمة في الانتصار المشترك على مكافحة الوباء مبكرا.

وأضافت يينغ أن الصين أعلنت توفير 10 ملايين جرعة من اللقاح لمبادرة "كوفاكس" العالمية، وذلك لتوفير الاحتياجات العاجلة للدول النامية والمحافظة على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأعربت يينغ عن أمل الصين أن تتمكن الدول التي تتمتع بالقدرات من التحرك بأسرع وقت، لتعزيز التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم.