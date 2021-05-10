الاتحاد الأوروبي يتبنى استراتيجية جديدة لتعزيز علاقاته مع منطقة القرن الأفريقي

وافق المجلس الأوروبي اليوم الاثنين، على النتائج التي تم التوصل إليها والتي تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعطاء دفعة جديدة لشراكته مع القرن الأفريقي، ووضع استراتيجية جديدة للمنطقة.

وذكر المجلس - في بيان اليوم - أن منطقة القرن الأفريقي تمثل أولوية جغرافية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في أفريقيا، وقد شهدت خلال السنوات الماضية تطورات غير مسبوقة جعلتها تقف الآن على مفترق طرق.

وأكد أنه من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة، ينوي الاتحاد الأوروبي تعزيز وتعميق علاقته وشراكته الاستراتيجية مع منطقة القرن الأفريقي ودولها، بهدف الحد من حالة عدم الاستقرار، وتعزيز الديمقراطية والنمو المستدام.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز نهج مشترك للديمقراطية والسلام والأمن الإقليميين، وتنشيط التعددية والنظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز الالتزام بالتنمية الاجتماعية والبشرية، وتعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي بعد تفشي وباء كورونا، والتجارة والتكامل الإقليمي.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة مع المنطقة الأوسع نطاقا ولا سيما البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي والنيل.

وأوضح المجلس أن المساءلة المتبادلة ستكون حجر الزاوية في مشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد فهم مشترك لمسؤوليات كل شريك وأولوياته وأهدافه الملموسة، وتطبيق لنهج فريق أوروبا، الذي أظهر أنه من خلال العمل الجماعي، يكون الاتحاد الأوروبي شريكًا قويًا في المنطقة.