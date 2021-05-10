وزيرة الصحة البريطانية تحذر: تخفيف الإغلاق قد يزيد متغيرات فيروس كورونا

حذرت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس من أن تخفيف قيود الإغلاق قد يزيد عدد حالات الاصابة ب كوفيد-19 ومتغيرات الفيروس في المملكة المتحدة.

وقالت دوريس، في تصريحات نقلتها صحيفة الاندبندنت البريطانية في موقعها الاليكتروني اليوم الاثنين، إنه يتعين على البريطانيين أن يظلوا "حذرين" بعد الوصول إلى المرحلة الثالثة من خريطة طريق رئيس الوزراء بوريس جوسنون للخروج من الإغلاق في وقت لاحق من هذا الشهر لأن المملكة المتحدة "لا تزال في المرحلة الاخيرة من الوباء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارا من 17 مايو، سيتم السماح لمجموعات صغيرة من الأشخاص بالالتقاء داخل منازلهم وكذلك في الحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها من الشركات، وسيتم استئناف بعض الرحلات الدولية للترفيه.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون أن هذه المرحلة من تخفيف الإغلاق ستمضي قدما كما هو مخطط في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم.

وأوضحت دوريس: "الشيء المهم هو أننا جميعً ندرك أنه بينما نتحرك في كل خطوة من خطوات التخفيف، قد تكون هناك زيادة في المتغيرات أو قد تكون هناك زيادة في الفيروس".

وأضافت: "هدفنا هو القضاء على هذا الفيروس للتأكد من أننا لن نكون أبدا كدولة في الوضع الذي كنا عليه العام الماضي مرة أخرى وأننا نخرج من هذا بحذر وأمان".