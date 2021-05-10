سلطت الحلقة الـ 28 من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، على التبرع لأطفال مرضى السرطان، حيث قدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لشاب يجمع التبرعات من المارة لعلاج طفل متعافي من السرطان ويستكمل علاجه، قائلًا: «أنا بلم تبرعات لطفل متعافي من السرطاني بياخد حقنة كل 3 شهور بـ 1800 جنيه، لكن كل اللي عرفت أجمعه 1400 جنيه».

وتعاطف المارة مع الشاب، لتقول إحدى المواطنات: «حاجة صعبة.. بس أنا مش معايا المبلغ لو معايا والله كنت أديهولك»، ليعرض أحد المارة على الشاب بأن يساعده في جمع التبرعات، ويقوم آخر بإعطاء الشاب كل ما يملكه من مال، معلقًا: «أنا خالي توفي بالمرض ده خد كل اللي معايا أنا رايح الشغل وربنا يكرم».

وتفاعل مجموعة من الفتيات مع الموقف ليجمعوا المبلغ من بعضهنا البعض ويعطوه للشاب، ليأتي الطفل المتعافي وتقول له إحدى المواطنات: «لو كان معايا المبلغ ده والله كنت أدتهولك بس للأسف مش معايا».

وأخرج أحد المواطنين محفظته ليعطي الشاب المبلغ كاملًا، بعد أن رأي الطفل حزينًا، وقام آخر بإعطاء الشاب مبلغ 300 جنيه المتوفرين معه، معقبًا على حديث الشاب له: «ده كل اللي معاك»،: «سيبها على الله أنا هتصرف».

وسأل الطفل مجموعة من الفتيات اللاتي تبرعن له «ليه عملتوا كده؟»، لتجيبه إحداهن: «علشان تخف.. وربنا هيشفيك وترجع زي الأول عادي، وترجع تلعب مع أصحابك والناس اللي بتحبهم».

«إحنا إخوات وأنت لو مكاني مش كنت هتساعدني»، كان هذا إجابة أحد المواطنين على سؤال الطفل، ليحاول المارة طمأنت الطفل أنه سيشفى تمامًا، بعد أن أعرب عن خوفه من أن يعود المرض له من جديد.



