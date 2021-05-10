أعرب الكاتب عمرو محمود ياسين، عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابي على مسلسل «اللي ملوش كبير، قائلًا إن المسلسل قدم عملًا دراميًا قويًا، ما جعل المشاهدين يرتبطون بالشخصيات بشكل كبير.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إنه عمل على ابتكار لزمات للشخصيات يرتبط بها الجمهور ويتداولها، مضيفًا أن الأمر لا يقتصر على تقديم لزمات فقط، وإنما لابد من تقديمها بأسلوب معين وفي مواقف محددة لتجذب المشاهدين.

وأضاف أنه عمل كثيرًا مع الفنان أحمد العوضي على طريقة حديث الشخصية التي سيقدمها «الخديوي»، مشيرًا إلى اختبارهم بعض اللزمات على فريق العمل خلال التصوير، لاختيار التي ستعلق في أذهانهم.

وذكر أن الفنان أحمد العوضي كان مسؤولًا عن وضع تفاصيل شخصية «الخديوي»، والتي تتعلق بطريقة الحديث والجلوس وتعامله مع الأخرين، لافتًا إلى تركيزه على خلق شخصية محيرة للـ «الخديوي»، بحيث يتفاعل معها الجمهور.

وأوضح أن أخطاء شخصية البطل ستؤثر عليه مع تطور الأحداث، متابعًا: «الحلقات الأخيرة هتثبت أن المشوار اللي مشي فيه الخديوي هيدفع ثمنه».

وعن لزمة «وحش الكون»، أشار إلى أن الفنان أحمد العوضي هو صاحب الفكرة، موضحًا أنه تخرج بتلقائية منه، ولكنه يستغلها في المواقع السليمة في السيناريو.

ولفت إلى أنه يحرص على الحضور في موقع التصوير ليرى الكلام الذي سيخرج عفويًا من الممثل، لتثبيته إذا شعر أنه في صالح العمل ومناسب له، موضحًا أنه أحيانًا يسأل الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانين أحمد العوضي وخالد الصاوي عن رأيهما فيما ستقوله الشخصيات في بعض المشاهد.

وعن دور الفنان خالد الصاوي في المسلسل، علق أنه من أكثر الأدوار التي استمتع بكتابتها، كما أنه أداه بشكل رائع، معقبًا: «مكنش في ذهني أن حد تاني يعمله غير خالد الصاوي ولذلك أنا بكتب ببقى متخيله لدرجة وأنا بتفرج عليه بحس أن أنا شوفت ده قبل كده».

وعن مشاهد العنف ضد المرأة في المسلسل، تابع: «العنف مظهرش غير في مشهد واحد، وبعد كده بقينا نهرب أننا نظهر اللقطة كاملة»، متسائلًا: «كيف أناقش موضوع ما بدون أن أظهر جانب من جوانبه؟».

