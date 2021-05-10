وصول 635 مهاجرا آخرين إلى جزيرة لامبيدوزا في البحر المتوسط بواسطة القوارب

وصل أكثر من 600 مهاجر على متن 4 قوارب، إلى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة الواقعة بين شمال إفريقيا وصقلية، ليلة الأحد/ الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وارتفعت بصورة كبيرة أعداد المهاجرين الذين يستقلون القوارب المزدحمة من أجل القيام بالرحلة الغادرة ​​إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، في الأيام الأخيرة.

وقالت وكالة أنباء أنسا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل 2128 شخصا إلى الجزيرة الإيطالية، من بينهم 635 شخصا وصلوا في الليلة الماضية.

وفي الأسابيع الأخيرة، ذكر المنقذون البحريون من القطاع الخاص، أنهم شاهدوا أعدادا أكبر من المهاجرين الذين تحركوا في قوارب مطاطية وأخرى خشبية صغيرة باتجاه أوروبا، وذلك غالبا من ليبيا، بينما غرق العشرات عندما انقلبت قواربهم.

وبحسب إحصاء لوزارة الداخلية نُشر يوم الجمعة الماضي، فقد وصل أكثر من 10 آلاف و700 مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع العام.