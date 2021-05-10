أغلق حسين الشحات، لاعب الأهلي الباب تماما أمام إمكانية انضمامه إلى صفوف الزمالك.

صرح الشحات عبر قناة إم بي سي مصر "أفضل الجلوس في المنزل على الانتقال إلى الزمالك، مع التأكيد بالطبع أن الزمالك ناد كبير وله احترامه".

وأضاف "لن أرحل عن صفوف الأهلي، ولكن إذا أرادت إدارة النادي الاستغناء عني، سأرحل".

وأشار اللاعب الدولي "لدي عرض من صن داونز، كما طلبت أندية سعودية وإماراتية ضمي، لكن لن أكشف عن أسمائها".

وأكد حسين الشحات في سياق آخر "لقد تخلصت من ضغوط عديدة في الفترة الماضية، وعندما يثق المدير الفني في لاعبه، يكون بالنسبة له أفضل لاعب في العالم، وموسيماني يثق بي كثيرا، ولا يزال لدي الكثير لأقدمه للأهلي".

ويلعب الشحات بصفوف الأهلي منذ يناير 2019 عندما انضم قادما من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار.