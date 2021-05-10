ماليزيا تفرض ثالث إجراءات إغلاق لمواجهة جائحة كورونا

تفرض الحكومة الماليزية ثالث إجراءات إغلاق لمواجهة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من تعهدات بعد إصدار أمر أخر لتقييد الحركة، مثلما يطلق على الإجراءات رسميا.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين مساء اليوم الاثنين: "في ظل تجاوز الحالات اليومية 4000 حالة والحالة النشطة 37 ألفا و396 حالة بالإضافة إلى 1700 حالة وفاة، ماليزيا تواجه موجة تفشي ثالثة يمكن أن تؤدي لأزمة عامة".

وأكد أن القيود سوف تستمر من بعد غد الأربعاء حتى السابع من يونيو المقبل.

وتسجل ماليزيا مجددا أعلى حالات إصابة يومية بالفيروس في جنوب شرق آسيا لكل مواطن، مثلما كان الحال في يناير الماضي عندما جرى فرض ثاني إجراءات إغلاق وإعلان حالة الطوارئ.

ويأتي هذا التغير في الموقف بعدما قال وزراء إنه لن يتم فرض إجراءات إغلاق، بسبب مخاوف بشأن التأثير على الاقتصاد.

وكان إجمالي الناتج المحلي قد انكمش بنحو 17% خلال الربع الثاني من عام 2020، الذي تزامن مع إجراءات الاغلاق الأولى، ومن المتوقع تسجيل انكماشات أصغر عندما تعلن الحكومة إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من عام 2021.

وبدأ الاسبوع الماضي تطبيق إجراءات إغلاق على مستوى الولايات في مدينتي كوالالمبور وسيلانجور، قبل تعزيز حظر على التنقل بين ولايات ماليزيا، من خلال وضع حواجز على الطرق قبل بدء عطلة عيد الفطر.

وقال محيي الدين: "الاحتفالات ممنوعة تماما.. وهذا يشمل زيارة الأصدقاء والأقارب والمقابر".