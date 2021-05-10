ننشر اعترافات صانع فيديو سرقة الفاكهة بالتجمع على أغنية حسين الجسمي

اتفقت مع الطفل على تصويره مقابل المال وأعدت نشره للسخرية

اعترف المتهم بتركيب ونشر مقطع فيديو يقوم خلاله بسرقة كيس برتقال من أحد الأطفال بمنطقة التجمع بتفاصيل الواقعة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مؤكدا أنه صور الفيديو خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح المتهم أنه قام بإعادة نشر الفيديو مرة أخرى من أجل السخرية لتحقيق أرباح مالية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه اتفق مع الطفل الذي ظهر في الفيديو على تصويره مقابل مبلغ مالي منذ فترة، وبعد سماعه أغنية "رمضان في مصر غير الدنيا" لحسين الجسمي قام بإعادة عمل مونتاج له ونشره مرة أخرى من أجل "الهزار".

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات مقطع الفيديو بعد تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث يتضمن ظهور قائد دراجة نارية بسرقة كيس يحتوى على كمية من الفاكهة يقوم طفل ببيعها في الشارع، ومركب عليه مقطع من إحدى الأغاني.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه عامل دليفري والفيديو تم تصويره في منطقة التجمع بالقاهرة.