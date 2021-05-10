ننشر اعترافات صانع فيديو سرقة الفاكهة بالتجمع على أغنية حسين الجسمي

اتفقت مع الطفل على تصويره مقابل المال وأعدت نشره للسخرية
اعترف المتهم بتركيب ونشر مقطع فيديو يقوم خلاله بسرقة كيس برتقال من أحد الأطفال بمنطقة التجمع بتفاصيل الواقعة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مؤكدا أنه صور الفيديو خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح المتهم أنه قام بإعادة نشر الفيديو مرة أخرى من أجل السخرية لتحقيق أرباح مالية علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه اتفق مع الطفل الذي ظهر في الفيديو على تصويره مقابل مبلغ مالي منذ فترة، وبعد سماعه أغنية "رمضان في مصر غير الدنيا" لحسين الجسمي قام بإعادة عمل مونتاج له ونشره مرة أخرى من أجل "الهزار".
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات مقطع الفيديو بعد تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث يتضمن ظهور قائد دراجة نارية بسرقة كيس يحتوى على كمية من الفاكهة يقوم طفل ببيعها في الشارع، ومركب عليه مقطع من إحدى الأغاني.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه عامل دليفري والفيديو تم تصويره في منطقة التجمع بالقاهرة.