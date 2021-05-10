أدان رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمد قاديروف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه والذي تسبب بإصابة العديد منهم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الاثنين، قال الرئيس الشيشاني: «بينما تجمع آلاف المؤمنين في المسجد الأقصى في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قامت القوات الخاصة الإسرائيلية المدججة بالسلاح باقتحام المسجد وجرحت المئات من المدنيين العزل مستخدمة أسلحتها وعتادها».

وتابع: «إن مثل هذا الحدث يمثل شكلاً آخر من أسوأ أشكال الاستفزاز، ونؤكد أننا لا نسمح لأحد بأن يعبث بمسجدنا، ولن نتردد في تقديم حياتنا فداءً للمسجد الأقصى، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، ومن صالح الجميع تنبيه السلطات الإسرائيلية وجعلها تعترف بذنبها وتعتذر عما حصل، ويجب وضع حد للصراع قبل فوات الأوان لمنع وقوع ما لا يحمد عقباه».

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.