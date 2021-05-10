تحرير حوت عالق في نهر التايمز بلندن

تمكنت الجهات البريطانية المعنية من تحرير حوت كان قد علق في نهر التايمز بلندن وجرى رصده وهو يسبح إلى أعلى النهر.

وشوهد حوت المينك الذي يعتقد أنه طوله يبلغ أربعة أمتار، أول مرة عند جسر ريتشموند بجنوب غرب لندن في وقت متأخر من أمس الأحد.

وتم استدعاء أعضاء من المعهد الوطني الملكي البريطاني لقوارب النجاة ورجال الإطفاء بين أجهزة أخرى لمساعدة الحوت.

وبعد سبع ساعات انتهت محاولة الإنقاذ الواحدة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين ليسبح الحوت حرا مجددا.

وقال المحليون، إنه جرى رصد الحوت في النهر في تيدنجتون على بعد أربعة كيلومترات من جنوب ريتشموند صباح اليوم الاثنين وانحرف ليسبح عائدا باتجاه المحيط.