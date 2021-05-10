عايدة الأيوبي تنتهي من تسجيل مجموعة قصائد وأناشيد «سهام الليل»

انتهت الفنانة عايدة الأيوبي من تسجيل مجموعة قصائد وأناشيد دينية صوفية بعنوان "سهام الليل".

وقالت عايدة الأيوبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي وفقني لإنتاج عمل فني يجمع بين الإمام الصوفي إبراهيم الدسوقي والإمام الصوفي أحمد البدوي، ويشرفني إنشاد قصائدهما، للمساهمة في إحياء التراث العظيم (سهام الليل)".

كانت الفنانة "عايدة الأيوبي" قد اعتزلت الغناء لفترة، ثم أصدرت ألبوماً دينياً عام 2009، بعدها قامت بوضع ألحان وغناء قصيدة "بوردة البوصيري" وبعض الأشعار الصوفية.