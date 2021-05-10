وزير الخارجية الألماني يدعو روسيا إلى الحوار

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دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا إلى الاستعداد للحوار حول قضايا خلافية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماس، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "نحن مستعدون للحوار، وحان الوقت لأن تعود موسكو أيضا للحوار".

وأُثير استياء في الاتحاد الأوروبي مؤخرا بسبب فرض روسيا حظرا على دخول ثمانية سياسيين رفيعي المستوى ومسؤولين آخرين إلى أراضيها.

وبررت وزارة الخارجية الروسية العقوبات بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين روس، والتي اعتبرتها موسكو غير مبررة.

وجاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي كرد فعل على سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وبالإضافة إلى ذلك ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الخطط الروسية المتعلقة بوضع قائمة بـ"الدول الأجنبية غير الصديقة" بقلق بالغ.

ومن المتوقع أن تفرض روسيا قيودا على البعثات الدبلوماسية القادمة من الدول التي تشملها هذه القائمة.

وقال ماس اليوم إنه من المهم الآن ألا ينحرف الاتحاد الأوروبي عن مساره، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الدفاع بتضافر كبير عن حقوق الإنسان في روسيا أيضا.