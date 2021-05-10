الصحة اليابانية توافق على استخدام عقار باريسيتينيب لعلاج مرضى كورونا

وافقت وزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين، على استخدام عقار "باريسيتينيب"، الذي يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هذا العقار يعد العقار الثالث الذي يتم الموافقة عليه في اليابان لعلاج مرضى فيروس كورونا، وذلك بعدما تم اعتماد عقاري "ريمديسيفير" و"ديكساميثازون".



من جهتها، ذكرت شركة (إيلي ليلي اليابان)، التي تقوم بتصنيع وبيع العقار في اليابان، خلال مؤتمر صحفي إلكتروني عقدته اليوم، أنه تم إعطاء عقار "باريسيتينيب" لأكثر من مئتي ألف مريض بكوفيد-19 حول العالم، معربة عن أملها في أن يُستخدم العقار في علاج ما بين 4500 شخص إلى 6 آلاف شخص في اليابان بحلول نهاية مارس من العام القادم.



ويمكن إعطاء العقار للمرضى البالغين فقط الذين هم في حاجة إلى الأكسجين الإضافي بسبب الالتهاب الرئوي. وسيستخدم العقار بالتزامن مع عقار "ريمديسيفير"، وسيتم إعطاء جرعة واحدة في اليوم. وغير مسموح به للسيدات الحوامل.



وأوضحت الشركة أن استخدام مزيج هذا العقار مع عقار ريمديسيفير قد سرع عملية الشفاء بمعدل يوم واحد في المتوسط خلال التجارب السريرية الدولية، مقارنة باستخدام عقار ريمديسيفير فقط.



تجدر الإشارة إلى أن عقار "باريسيتينيب" يساعد في تخفيف الالتهاب الناتج عن الاضطرابات المناعية، ويستخدم بالفعل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الجلد التأتبي.



وفي نوفمبر من العام الماضي، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على الاستخدام الطارئ لعقار "باريسيتينيب" بالاشتراك مع عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كورونا.