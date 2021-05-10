فلسطين: 305 إصابات بينها 7 خطيرة جراء اقتحام الاحتلال للأقصى

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تعامل مع 305 إصابات بين صفوف المراطبين في المسجد الأقصى بينها 7 إصابات خطيرة بالوجه والأعين، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق.

ونقلًا عن وكالة «الرأي» الفلسطينية للإعلام، أضاف الهلال الأحمر في بيان صحفي صباح اليوم الاثنين، أنه تم نقل 305 إصابات إلى مستشفيات القدس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الفلسطينيين الموجودين بالمسجد الأقصى أصيبوا، صباح الاثنين، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد وإغلاقه البوابات المؤدية له.

ونقلت عن شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، ونشرت القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، إضافة إلى أن القوات اعتقلت عددا من المصابين لدى محاولة إخراجهم عبر باب الأسباط.

واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على شبان فلسطينيين عند مدخل الأقصى. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 200 جريح.