الجيش العراقي: لجان لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المُسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، تشكيل لجان بشأن جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي، لافتًا إلى تنفيذ عمليات في مناطق الفراغات الأمنية مع حرس إقليم كردستان لضرب الإرهاب.

وقال رسول، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "هناك تنسيقًا مع حرس الإقليم لملء الفراغات بين خط صد قوات حرس الإقليم وقوات الحكومة الاتحادية"، مشيرًا إلى أنه من خلال معلومات استخباراتية تم تنفيذ عدة عمليات في هذه المناطق.

وأضاف أن العمل مستمر في ملاحقة عصابات "داعش" الإرهابية في تلك المناطق ونطمح مستقبلاً لإنهاء هذه الفراغات، مؤكدًا تشكيل لجان فنية تعمل على عقد عدة اجتماعات بشأن ذلك.