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رغم الإصابة.. مصطفى محمد يزين قائمة جالاتا سراي أمام دينزلي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 5:24 م

تواجد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمعار لجالاتا سراي التركي، في قائمة فريقه  لمواجهة دينزلي سبور يوم الأربعاء.

تعرض مصطفى محمد إلى إصابة قوية أثناء مواجهة بشكتاش وخرج محمولا رفقة الجهاز الطبي بعدما شارك كليل في الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني.

ونشر النادي التركي قائمة الفريق التي تواجه متذيل ترتيب الدوري التركي ضمن الجولة قبل الأخيرة، وظهر فيها اسم المهاجم المصري.

وشهدت القائمة غياب النجم الكولومبي رادميل فالكاو.

وفاز جالاتاسراي على بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ40 من الدوري التركي.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 78 نقطة فيما يتصدر القائمة بشكتاش برصيد 81 نقطة.


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