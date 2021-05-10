دبلوماسي صيني: بنجلاديش تحصل على نصف مليون جرعة من سينوفارم بعد غد

أكد السفير الصيني لدى بنجلاديش لي جيمينج، وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم إلى العاصمة دكا، بعد غد الأربعاء.

ونقلت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني عن جيمينج قوله: "وصول الجرعات أحدث نتيجة للتعاون بين الصين وبنجلاديش لمكافحة الوباء".. مؤكدا التزام بلاده بالتعاون الدولي في مجال اللقاحات.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الصحية البنغالية اليوم أنها سجلت 1386 إصابة جديدة و56 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 773 ألفًا و513 حالة وإجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و934 حالة.