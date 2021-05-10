هنية: كلمة المقاومة هي الفصل في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، أنّ "المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدًا لمخططاته الشيطانية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى".

وجدد هنية، في تصريح صحفي اليوم أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" "الالتزام والتأكيد أمام شعبنا وأمتنا بأننا لن نقبل ولن يقبل شعبنا تمرير مخططات الاحتلال في القدس، وسيستمر العمل الميداني المقاوم، وسيتصاعد لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق أهدافهم".

وأضاف: "أمام الهمجية المتواصلة ضد الأقصى والمرابطين فيه، ومع الصمود الأسطوري لشعبنا وللمدافعين الآن عن ساحات الأقصى أمام محاولات الاقتحام، أكدت لكل الأطراف التي تواصلت معها بما فيهم الأشقاء العرب أن الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها".

وقال هنية: "سنواصل حشد الدعم والنصرة للقدس وأهلها على المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية، وتوفير مقومات الصمود والاستمرار".

وحيّا "الأبطال الشجعان في القدس والأقصى الذين يصنعون ملحمة رمضانية تعيد أمجاد بدر وحطين، وقال: "استمروا ولا تتوقفوا، وكل الشعب والأمة وأحرار العالم معكم ولكم".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم التعامل مع 278 إصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، مؤكدا أن "الاحتلال" الإسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى.

وكانت الأوقاف الإسلامية قالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت بشكل همجي ومفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفص السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان".