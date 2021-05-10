القباج تشيد بدور الرائدات المجتمعيات

أشادت وزيرة التضامن نيفين القباج، بدور الرائدات المجتمعيات، موجهة رسالة لهن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة "أيتها الرائدات الرائعات.. همّوا وسارعوا فالطريق وإن كان صعب سهلا وبالكلمة والإرادة ننال المنال".



وأضافت القباج: "على حدود الوطن ومواقع القتال يقف جنودنا في بسالة وقوة وعزة وشرف يحمون الأرض والعرض ويدافعونعن الوطن الغالي الحبيب ولا يبخلون عليه دما ولا روحا، حفظكم الله في كل مكان وزمان يا غرة جبين مصر الكرامة والعزة، وعلى مشارف الفكر والثقافة، وفي مواقع قتال الوعي الزائف وبراثن الجهل والتطرف تقف رائداتنا ومثقفاتنا في رحلة عطاء وشجاعة وعزيمة وصبر لتعزيز الوعي المجتمعي وأعمال العقل وترشيد الفكر وتصفية الذهن ولحماية ديننا، إسلام أو مسيحية، وثقافتنا من كل ما يشوبهم من اتهامات لا صحة لها ولا مرجعية ولا هي تصلح لبناء الوطنالذي نحلم به والذي نستحق أن نعيش على أرضه".



وأكدت عبر صفحتها على تواصل الاجتماعي، أن الرائدات يساعدن في محاربة العادات المغلوطة التي يرفضها الدين والعلم والحضارة ويحملون سلاح الكلمة الطيبة والمعرفة الصحيحة والموروثات الإيجابية والفكر الراقي الذي يحمي قوة مصر الناعمة، ويشكل ثقافة أجيالنا وفكر بناتنا وأولادنا، تحمل رائداتنا ملفات التضامن وتركب قطار برنامج "وعي" فتطوف به محطات مختلفة بالقرى والنجوع لتصل به إلى أقاصي البلاد.



وتابعت: "تسعى الرائدات جاهدات لتوعية المجتمعات المحلية بقضايا تنموية مُلِحة تهدف لتنمية الأسرة والمجتمع مثل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وتكافؤ فرص التعليم، ومناهضة العنف، ومحاربة ختان الإناث وزواج القاصرات، واحترام الاختلاف وعدم التنمر، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والمودة والاستقرار الأسري، ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وإعلاء قيمة العمل، وترشيد المياه والحفاظ على البيئة، ومكافحة الادمان والتعاطي، وغيرها من القضايا التي تحقق في مجملها الاستثمار في البشر وتنمية المجتمع وبناء الوطن".



واختتمت الرسالة قائلة: "أيتها الرائدات الرائعات، ذراعنا الميداني والثقافي، جهودكن مقدرة، نشعر بها ونرى نتائجهافي كل الأنحاء وفي مختلف المجالات، كل المشروعات القومية التي حمل رايتها السيد الرئيس والتي سعت أجهزة الدولةوالمجتمع المدني في تنفيذها وتحقيقها بطاقة وجهد، رهينة وجود فكر منفتح وثقافة صحيحة وسلوك إيجابي وشعور بالمسئولية وروح وطنية تحافظ عليها وتنميها وتستثمر فيها، فكر أولادنا ووعي مجتمعاتنا أمانة علينا جميعا، فتنمية وعي الأسرة والمجتمع هو جزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة، آن أوان الصحوة والنهضة، فلنجاهد من أجل ذلك بالعقل والقلب والروح".