قلعة دراكولا في رومانيا تقدم جرعة لقاح ورحلة مجانية إلى غرفة التعذيب

يصطف زوار "قلعة بران" في رومانيا، والتي يطلق عليها عادة اسم "قلعة دراكولا"، من أجل مشاهدة مشاهد مرعبة داخل القلعة التي تعد واحدة من معالم العصور الوسطى، وتقع في جبال الألب بإقليم ترانسيلفانيا.

ولكن الآن، يتاح لزوار القلعة في نهاية كل أسبوع من شهر مايو، خيار الحصول على جرعة من اللقاح في الذراع.

ويمكن لزوار القلعة الذين يحملون تصريح إقامة روماني، الحصول على جرعة مجانية، يوفرها فريق متنقل موجود لهذا الغرض داخل القلعة الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا شمال بوخارست.

وفي المقابل، سيحصل متلقي اللقاح على شهادة تمدحهم وتشيد بشجاعتهم وتسمح لهم بدخول غرفة التعذيب في القلعة مجانا.

وتأمل الحكومة الرومانية أن تساعد القلعة الجاذبة للسائحين، في تسريع حملة التطعيمات في الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية.

وقد تلقى حتى الآن 6ر3 مليون مواطن روماني جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 3ر2 مليون الجرعة الثانية أيضا، وذلك من بين نحو 20 مليونا من السكان.