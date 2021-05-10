رامز جلال عن رحاب الجمل: رنجاية من قعر برطمان الفن

حلت الفنانة رحاب الجمل، ضيفة على رامز جلال، في الحلقة الـ 28من برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين.

وقدم رامز الضيفة، «قررنا الحلقة دي تحدقوا معانا، برنجاية من قعر برطمان الفن، فنانة خناقتها تفكرك بخناقات التكاتك اشتهرت بدور المرأة الشعبية، الفنانة اللي برعت في دور المرأة الصفرا الغلاوية».

وتابع عن تقديم الضيفة: «إذا كنتي شلق إحنا بتوع القلق»، معلقًا: «رنجة الشاشة، طورشي الفن، تورتة الإبداع».

وقال عن الفنانة: «ليه بتقطعي في أصحابك بالشكاوي والقواضي.. خلي ظهورك نادر خلي كلامك قليل زي عمرو دياب»، متابعًا أثناء ظهور الضيفة على الشاشة: «إيه الخدين دول دي منجداهم، ودي جزمة أخوكي دي ولا إيه».