تقرير إيطالي – يوفنتوس قرر التخلص من بيرلو

كشف تقرير صحفي عن توجه يوفنتوس الإيطالي لإقالة أندريا بيرلو، من منصبه كمدير فني للفريق، بعد الهزيمة القاسية 0-3 أمام ميلان.

وسقط يوفنتوس بثلاثية نظيفة أمام ميلان مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويواجه يوفنتوس، خطر الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ 10 سنوات، بعدما خرج من المربع الذهبي وتراجع للمركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو.

ووفقًا لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية، أن مستقبل أندريا بيرلو قد تم تحديده بالفعل، وإذا لم يتم إقالته قبل نهاية الموسم، سيفقد وظيفته عقب نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إيجور تيودور مساعد بيرلو، قد يكون على مقاعد بدلاء يوفنتوس في مباراته المقبلة أمام ساسولو، والمقرر لها الأربعاء المقبل.